Аграрії можуть отримати дотації на утримання великої рогатої худоби

Програмою державної підтримки передбачено компенсацію 1500 грн юридичним особам за утримання корів (станом на 1 січня і 1 липня) по 750 грн двома траншами

Відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 07.02.2018 року №107 «Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для підтримки галузі тваринництва», Міністерство аграрної політики та продовольства України надаватиме дотацію юридичним особам (незалежно від організаційно-правової форми та форми власності), що провадять діяльність у галузі тваринництва та утримують ідентифікованих і зареєстрованих корів молочного, молочно-м’ясного та м’ясного напряму продуктивності.

Зокрема, програмою держпідтримки передбачено компенсацію у 1500 грн юридичним особам за утримання корів (станом на 1 січня і 1 липня) по 750 грн двома траншами.

Для одержання І – траншу дотація за утримання корів подають такі документи:

довідку про відкриття поточного рахунку, видану банком;

копію звіту про стан тваринництва (форма 24-сг) станом на 1 січня поточного року;

довідку, чинну на дату подання заявки, про відсутність заборгованості з податків, зборів, платежів, що контролюються органами доходів і зборів.

заявка встановленої форми.

Заявку потрібно подавати до Міністерства аграрної політики та продовольства України до 1 квітня в електронному вигляді (скановані копії усіх документів) на email: info@minagro.gov.ua та у паперовому вигляді за адресою 01001, м.Київ, вул. Хрещатик, 24.

Документи, надіслані на інші електронні адреси, не будуть зареєстровані в системі електронного документообігу міністерства.