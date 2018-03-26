Завтра у Львові можливий дощ

Увесь день у місті буде хмарна погода

27 березня у Львові увесь день протримається похмура погод, а увечері очікується дощ. Про це інформує сайт ua.sinoptik.ua.

Температура повітря вночі становитиме 3-1 градус тепла, вдень повітря прогріється до +7. На вечір синоптики прогнозують 6-4 тепла.

Як повідомила на своїй facebook-сторінці синоптикиня Наталка Діденко, в Україну з півдня йде циклон, тож найближчими днями варто очікувати дощової погоди.

«Танення триває. Похолодання у середу буде короткочасним, далі все одно тепліше й тепліше. І плюс періодичні опади», – написала вона.