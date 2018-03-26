Загибель студентки у Львові розслідують як самогубство

Нагадаємо, 24 березня о 23.20 до поліції надійшло повідомлення про те, що внаслідок падіння з одинадцятого поверху на вулиці Медової Печери загинула дівчина.

Як інформує Головне управління Національної поліції у Львівській області, на місці події працювала слідчо-оперативна група. Правоохоронці встановили, що дівчина випала з балкона будинку. Її особу встановили, це 17-річна студентка одного з вишів Львова.

Поліцейські встановлюють обставини події. За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст.115 (умисне вбивство з позначкою «самогубство») Кримінального кодексу України.