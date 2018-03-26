З 1 квітня змінюються умови виїзду дітей за кордон

Проїзні документи і записи в паспорті батьків вже за кілька днів будуть недійсними

З квітня для того, щоб дитина виїхала за кордон,їй потрібен власний закордонний паспорт.

Оформити його можна від народження. Дійсним такий документ є 4 роки. Щодо підлітків, то закордонний паспорт, який видають у 16 років, діє 10 років.

Для того, щоб оформити дитячий біометричний паспорт батьки дитини повинні звернутися у відділення міграційної служби чи ЦНАП.

Із собою треба мати такий пакет документів:

— заява

— оригінал свідоцтва про народження для дітей до 14 років або внутрішній паспорт — для дітей від 14 років

— ідентифікаційний код (ІПН)+копії (якщо він є у дитини)

— паспорти батьків

— квитанція про оплату послуги оформлення документа.

Дитина до 12 років не мусить бути присутня при подачі документів, потрібне лише її фото. А от діти від 12 років і старші повинні пройти сканування відбитка пальця.

Важливо також, що закон передбачає – дитину до 16 років за кордон повинні супроводжувати батьки або опікуни. Інакше доведеться мати дозвіл від обох батьків, завірений у нотаріуса. У ньому слід вказати країну подорожі, мету та термін.