Яворівський національний природний парк розвиватиме туризм спільно з «Домажиром»

Представники Яворівського НПП та ведмежого притулку «Домажир» вирішили разом організовувати туризм у регіоні. Зокрема йдеться про екопросвітницькі заходи, відпочинок та рекреаційні послуги. Так хочуть залучити якомога більше туристів до визначних місць Розточчя, повідомляють у Департаменті екології та природних ресурсів ЛОДА.

«Наша співпраця дасть змогу туристам відчути комплекс позитивних емоцій, які дарує Розточчя. А це найголовніше для туристів, яких запрошують відвідати Ведмежий притулок Домажир та далі мандрувати територією Яворівського НПП, де можна ознайомитися із центром розведення дикого коня-тарпана, пройтись вздовж берегів річки Верещиця, Янівських ставів та пізнати світ водоплавних птахів, зробити прогулянку ботанічними, науково-пізнавальними стежками, обабіч яких зростають унікальні червонокнижні любка дволиста, лілія лісова, та багато інших рідкісних рослин», – каже директор Яворівського НПП, заслужений природоохоронець України Михайло Біляк.

Тож сторони будуть створювати спільні туристичні маршрути.

«Можливості для розвитку різних видів туризму на наших об’єктах надзвичайно великі. Тому плануємо, аналізуємо пропозиції, аби кожному туристу, незалежно від віку і захоплень, було цікаво розважатись у природному середовищі, пізнати його, та найголовніше, оздоровитись, – наголосив директор Ведмежого притулку Домажир Ігор Николин.

До речі, особливу увагу звернуть на заходи охорони навколишнього середовища.