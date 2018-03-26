Україна висилає 13 російських дипломатів

“У відповідь на цинічну хімічну атаку в Солсбері (Велика Британія) Україна у дусі солідарності з нашими британськими партнерами та трансатлантичними союзниками, та в координації з країнами ЄС, ухвалила рішення про видворення з української території 13 російських дипломатів із тих небагатьох, що залишилися. Бо як відомо, наші дипломатичні стосунки з РФ де-факто заморожені”, – написав на своїй Facebook-сторінці Президент України Петро Порошенко.

За словами глави держави, своїми діями Росія вкотре підтвердила своє зневажливе ставлення не лише до суверенітету незалежних держав, а й до цінності людського життя, що Україна відчуває це щодня в окупованому українському Криму та на Донбасі.

“Наступний крок – збільшення ціни для Москви за вчинені міжнародні злочини, включно через посилення персональних, фінансових та економічних санкцій. Наша спільна відповідь Кремлю і надалі має бути рішучою та жорсткою для недопущення нових людських трагедій та забезпечення поваги до норм міжнародного права”, – написав Петро Порошенко.

Раніше 13 російських дипломатів вислала Британія. Сьогодні також стало відомо, що 60 російських дипломатів протягом семи днів мають покинути США.