У «Території Терору» відкрили фотовиставку пам’яті Аміни Окуєвої

Львів’яни можуть дізнатися більше ще про одного Героя України

Сьогодні в Музеї «Територія Терору» відкрили фотовиставку «Аміна: Життя», присвячену жінці зі сталевим духом – Аміні Окуєвій. Організаторами заходу стали побратими та мама Аміни – Ірина Камінська.

В експозиції представлено 34 фотографії. Рівно стільки років прожила Аміна. Більшість фотографій – фронтові та з часів Майдану. На них здебільшого можна побачити усміхнену жінку.

За словами матері, Аміна Окуєва «народилася», як боєць за справедливість, у 2001 році. З кінця 90-х вона була учасником Другої чеченської війни на боці Чеченської Республіки Ічкерія. Вже тоді вона зіштовхнулася з Росією, як з країною-агресором.

Мати згадує, що Аміна мала виїхати з України у Швецію в 2013 році. Вона була впевнена, що з приходом до влади колишнього президента України Віктора Януковича, спокійного життя в країні більше не буде. Тільки події, пов’язані з переслідуванням та арештом її чоловіка Адама, все змінили. Саме в той час українці почали збиратися на Майдані. Аміна залишилася. Загострене відчуття справедливості керувало нею всі роки. І хоча вона мала медичну освіту, на війну жінка вирішила піти в ролі снайпера.

«Лікарів на фронті багато. Але дуже мало тих, хто може захистити наших хлопців там. А я можу», – таким був її девіз.

Як зазначали організатори виставки, треба бути дуже сильною людиною, щоб поставити захист країни на перше місце. Матір Аміни, Ірина, всіляко підтримувала її в цьому.

«Завдання батьків – зрозуміти призначення своєї дитини, і не заважати їй здійснювати те, що вона хоче. Не потрібно змушувати її боротись ще і з тобою. А знаючи Аміну, вона би боролась», – говорить Ірина Камінська.