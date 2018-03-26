У Львові затримали п’яного водія маршрутки

Як інформує Патрульна поліція Львівської області, вчора о 19 годині патрульні отримали виклик від водія. Той став свідком, як вулицею Стрийською їхала маршрутка №116, створюючи перешкоди в русі іншим учасникам. Інспектори виявили автомобіль марки БАЗ, який використовують для перевезення пасажирів за рейсом «АС-5 – Пустомити». У салоні автомобіля не було пасажирів. У 39-річного водія патрульні виявили ознаки алкогольного сп‘яніння. Він погодився пройти перевірку на пристрої драгер за присутності свідків. Результат вразив – 2,49 проміле.

На чоловіка склали протокол за керування в нетверезому стані. Інспектори дочекалися, щоб представник підприємства-перевізника приїхав по автобус.

Це вже вдруге цього року патрульні оформлюють протокол за нетверезе керування на водія маршрутки.