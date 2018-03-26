У Львові відзначили нацгвардійців

Сьогодні, 26 березня, у Львові відбулися урочистості з нагоди 4-ї річниці створення Національної гвардії України

Голова Львівської обласної ради Олександр Ганущин, який долучився до урочистостей, у вітальному слові подякував нацгвардійцям за те, що, коли прийшов час, вони були першими.

«Дякую за працю, яку не всі бачать, але насправді всі відчувають. Дякую за те, що всі разом ми робимо все можливе, щоб наблизити день, коли нацгвардійці з Прапором України маршем пройдуть центральними площами Луганська, Донецька, Криму. Цей день завдяки Вам обов`язково настане. Слава Національній гвардії!Слава Україні!», – сказав Олександр Ганущин.

За вагомий особистий внесок у забезпечення обороноздатності держави, зразкову військову дисципліну, сумлінне виконання службового обов’язку та з нагоди 4-ї річниці з Дня створення Національної гвардії України Олександр Ганущин відзначив грамотами Львівської обласної ради:

прапорщика Матвіїшина Степана Любомировича – старшого інструктора з водіння автомобільної роти військової частини 3002;

сержанта за контрактом Мельника Тараса Мирославовича – старшого інструктора, командира саперного відділення інженерно-саперного взводу роти бойового та матеріального забезпечення військової частини 3002;

молодшого сержанта за контрактом Кушніра Віктора Михайловича –заступника командира 2-го взводу 3-ї стрілецької роти військової частини 3002.

Окрім того, заступник міського голови Львова з питань житлово-комунального господарства Сергій Бабак подякував військовим за сумлінне виконання своїх обов’язків і бойових завдань із захисту нашої Батьківщини та нагородив військовослужбовців Подяками від громади міста Львова трьох військовослужбовців. Подяки отримали:

капітан Потійчук Максим Володимирович – командир 1-ї стрілецької роти військової частини 3002;

капітан Комарницький Микола Миколайович – заступник командира автомобільної роти по роботі з особовим складом військової частини 3002;

старшина Городечний Володимир Петрович – начальник речового складу військової частини 3002.

Довідково: День Національної гвардії України – свято, яке до 2000 року відзначали щорічно 4 листопада – у день прийняття Верховною Радою України 1991 року Закону України «Про Національну гвардію України».

Після перейменування Внутрішніх військ МВС України у Національну гвардію 2015 року відзначається 26 березня До 2015 року відзначалося як День внутрішніх військ Міністерства внутрішніх справ України. Приурочено до дня прийняття Верховною Радою України 1992 року Закону України «Про внутрішні війська Міністерства внутрішніх справ України».