У Львові рятувальники допомогли відчинити двері кімнати трирічній дитині

25 березня о 19:02 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про те, що в квартирі у Львові зачинився та не може самостійно відчинити двері в кімнату трирічний хлопчик. Подія сталася на другому поверсі двоповерхового житлового будинку в квартирі по вул. Залізнична. До рятувальників зателефонувала його сестра хлопчика, 1994 року народження.

Більше нікого на той момент у квартирі не було.

Як інформує Головне управління ДСНС України у Львівській області, пожежно-рятувальне відділення за допомогою підручних засобів відчинило двері. Дитина медичної допомоги не потребувала.