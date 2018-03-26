У Львові покажуть знамениту виставу «Сталкери» з Ірмою Вітовською

«Сталкери» – це спільна постановка Театру «Золоті ворота» та Київського академічного Молодого театру. Вистава здобула престижну театральну премію «Київська Пектораль». Автор цієї специфічної комедії – відомий український драматург Павло Ар’є. Режисер – Стас Жирков. До речі, саме «Сталкери» є початком співпраці режисера Жиркова та драматурга Ар’є. Від часу прем’єри у 2015-му вистава з величезним успіхом іде в Києві, неодноразово брала учать в українських та міжнародних фестивалях, а також гастрольних турах.

Головну роль у виставі «Сталкери», роль Баби Прісі, виконує знаменита українська актриса, заслужена артистка України Ірма Вітовська.

За сюжетом «Сталкерів», забуті, нікому не потрібні, живуть собі десь у покинутому чорнобильському селі чудернацька Баба Пріся, її хвороблива донька Слава і придуркуватий онук Вовчик. Колись у Вовчика був ще тато, але його вже давно немає: одного разу він нишком зібрав найнеобхідніші речі – свої документи і всі гроші – й зник у невідомому напрямку… Це специфічна комедія, де міф та реальність мають однакову силу, де радіоактивний гумор межує з правдою нашого життя, де картопля – делікатес, а «згущьонка» – просто фантастика! «Чому ми живемо в зоні, а інші люди живуть там – «не в зоні»? У виставі «Сталкери» ця чорнобильська Зона відчуження набуває метафори цілої України, штучно відрізаної від світу. У спектаклі виразно і точно озвучені основні страхи та ілюзії українців. Міфічна Європа, подорож до якої фінансово не доступна для більшості населення країни, лякає своїми «свободами». Тікати з цього світу можна тільки на той… звідки ще ніхто не повертався…

Початок – о 19:00. На афішах творча команда «Сталкерів» поставила позначку із віковим обмеженням для глядачів «16+».

Вартість квитків на виставу «Сталкери» у Львові, яка відбудеться 29 березня у Кінотеатрі ім. О. Довженка, – від 120 до 320 грн. Квитки можна придбати у касі кінотеатру або онлайн: kasa.in.ua/vistava- stalkeri