У ДТП на Львівщині загинув військовий комісар із Дрогобича (доповнено)

Як інформує департамент з питань цивільного захисту Львівської ОДА, водій автомобіля BMW на литовській реєстрації, мешканець Дрогобича 1985 року народження, виїхав на смугу зустрічного руху та допустив лобове зіткнення з автомобілем марки «ДЕО Ланос» під керуванням військового комісара Дрогобицько-Бориславського об’єднаного районного комісаріату, також місцевого мешканця, 1966 року народження. Унаслідок ДТП той загинув на місці події. Водій BMW отримав закриту черепно-мозкову травму, закритий перелом правого гомілково-ступневого суглобу. Йому надали допомогу в Дрогобицькій міській лікарні №1 та відпустили за місцем проживання.

Причини події встановлюють.

Як повідомив згодом обласний військовий комісар Львівщини Олександр Тіщенко, внаслідок ДТП загинув військовий комісар Дрогобицько-Бориславського ОРВК полковник Віктор Євгенович Попов.

«Пам’ятатиму Віктора Євгеновича, як зразкового офіцера, який завжди виконував поставлені перед ним завдання та надавав свою руку допомоги, коли це було потрібно. Сумую разом з родиною загиблого. Вічна Пам’ять», – написав Тіщенко.