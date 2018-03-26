У Бориславі рятувальники витягнули з-під криги риболова (фото)

Як повідомили в Головному управлінні ДСНС України у Львівській області, повідомлення про те, що риболов потребує допомоги,вони отримали 24 березня о 18:10. У відкритій водоймі на вул. Дрогобицька в Бориславі перебував і не міг самостійно вибратися на берег риболов 1954 року народження. Через нестабільний льодовий покрив чоловік провалився у воду і потребував допомоги.

Близько 20 хвилин чоловік перебував у крижаній воді, і лише завдяки рибальському ножу, яким зумів зачепитися за кригу, він залишався на поверхні.

Рятувальників повідомив про подію перехожий, який почув крик про допомогу з боку водойми.

На місце події скерували рятувальників 6 ДПРЧ м. Борислав. Першим на порятунок рибалки вирушив старший прапорщик служби цивільного захисту Юрій Флюнт. Він підповз до краю крижини й одягнув на чоловіка рятувальний круг, аби той міг триматися на плаву.

Ще один рятувальник, старший лейтенант служби цивільного захисту Шемеляк Григорій, надав штурмову драбину, завдяки якій потерпілого вдалося витягнути на берег.

Там на чоловіка вже чекали медики, які надали йому першу допомогу й зігріли потерпілого. Від подальшої госпіталізації риболов відмовився.