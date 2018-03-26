Тесть Насірова разом з поляками реконструюватиме ПП «Краковець» і «Шегині»

Роботи повинні виконати до 2020 року за 22,45 млн євро

На початку березня ДФС повідомила, що польські компанії займуться реконструкцією міжнародних автомобільних пунктів пропуску на кордоні із Польщею, повідомляють «Наші Гроші. Львів».

«Субпідрядниками є ТОВ «Ферозіт» (10%), МНВАП «Авіокон Проект» (10%), ТОВ «Альтіс-Констракшн» (5%) із корпорації «Альтіс-Холдинг» Олександра Глімбовського – тестя екс-голови ДФС Романа Насірова, ТОВ «Ростдорстрой» (5%) із групи авторитетного бізнесмена Олександра Жукова та мера Одеси Геннадія Труханова, ТОВ «Креатор Компані» (5%), локальний проектувальник ТОВ «Інститут проектування інфраструктури транспорту» (3%) і польський генеральний проектувальник «AM-Projekt» (2%). Лабораторію залучать у ТОВ «Будівельна компанія «Ескадор», – йдеться у повідомленні.

На пунктах пропуску планують облаштувати систему сканування Rapiscan 624XR, систему охорони периметру Peridect, відеокамери Starlight і Pelco, інженерне обладнання Rainpark.

За можливість стати субпідрядником змагалася також одна польська компанія. Ще одну відсторонили від конкурсу через те, що у неї не було договору про залучення інженера-проектувальника та його кваліфікаційного сертифікату.

До речі, кошториси щодо робіт ДФС не оприлюднила, оскільки проектування замовляють комплексно із роботами.