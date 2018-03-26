Тесть Насірова разом з поляками реконструюватиме ПП «Краковець» і «Шегині»
На початку березня ДФС повідомила, що польські компанії займуться реконструкцією міжнародних автомобільних пунктів пропуску на кордоні із Польщею, повідомляють «Наші Гроші. Львів».
«Субпідрядниками є ТОВ «Ферозіт» (10%), МНВАП «Авіокон Проект» (10%), ТОВ «Альтіс-Констракшн» (5%) із корпорації «Альтіс-Холдинг» Олександра Глімбовського – тестя екс-голови ДФС Романа Насірова, ТОВ «Ростдорстрой» (5%) із групи авторитетного бізнесмена Олександра Жукова та мера Одеси Геннадія Труханова, ТОВ «Креатор Компані» (5%), локальний проектувальник ТОВ «Інститут проектування інфраструктури транспорту» (3%) і польський генеральний проектувальник «AM-Projekt» (2%). Лабораторію залучать у ТОВ «Будівельна компанія «Ескадор», – йдеться у повідомленні.
На пунктах пропуску планують облаштувати систему сканування Rapiscan 624XR, систему охорони периметру Peridect, відеокамери Starlight і Pelco, інженерне обладнання Rainpark.
За можливість стати субпідрядником змагалася також одна польська компанія. Ще одну відсторонили від конкурсу через те, що у неї не було договору про залучення інженера-проектувальника та його кваліфікаційного сертифікату.
До речі, кошториси щодо робіт ДФС не оприлюднила, оскільки проектування замовляють комплексно із роботами.