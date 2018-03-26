Тарас Гнида за хабар планував відпочити на Кіпрі

105 тис. грн. хабара, за підозрою в отриманні якого затримали голову Залізничної райадміністрації Тараса Гниду 16 березня, було сплачено за його з сім’єю проживання на розкішній віллі на Кіпрі. Про це стало відомо з ухвали Галицького районного суду, яку оприлюднили в реєстрі 22 березня, – інформують «Наші гроші».

Про те, що голова РА отримував хабар не грошима, стало відомо з повідомлення департаменту УЗЕ НПУ. «Зловмисник зазначив, що вказана суму повинна бути перерахована за надання певних послуг особистого характеру», – сказано в повідомленні. У поліції повідомили, що неправомірну вигоду він вимагав та одержував за невтручання у господарську діяльність суб’єктів господарювання, які працюють на території району та за працевлаштування в органи місцевого самоврядування.

З ухвали суду стало відомо, що 105 тис. грн було сплачено за поїздку Тараса Гниди та його дружини в період з 6 до 13 липня 2018 року в готель «Louis Althea Kalamies Luxury Villas» (Республіка Кіпр). Окрім того, раніше дружина також заплатила 62,4 тис. грн за той самий готель. Суд дозволив поліції тимчасовий доступ до коштів і документів щодо отримання путівки, які є в туристичної компанії, з можливістю їх вилучення.

Готель «Louis Althea Kalamies Luxury Villas» на пляжі Протарас – це вілли двох типів, на три або чотири спальні (120 або 180 кв. м), з терасами та басейнами. На cервісі Booking можна забронювати вілли зі сніданками на 6-13 липня цього року за ціною 5-8,8 тис. євро (133-232 тис. грн). У вартість не входять квитки на проїзд/переліт.

17 березня суд застосував до голова Залізничної РА Львівської міськради запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення 141 тис. грн застави. Того ж дня його відсторонили від посади на два місяці, до 17 травня включно. Його підозрюють за ч. 3 ст. 368 ККУ (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою), якою передбачено покарання у виді 5-10 років позбавлення волі.

Тарас Гнида працював директором ЛКП «Тополя-406», начальником відділу житлового господарства Шевченківської РА, головою Франківської РА. У грудні 2017 призначений головою Залізничної РА.