Ще частину Личаківської перекрито

Транспорт вже не проїде на відрізку дороги від вул. Б. Котика до вул. Пасічної

У департаменті житлового господарства та інфраструктури ЛМР повідомляють, що рух транспорту тут перекрили у суботу, 24 березня. А повністю відновити планують 1 серпня.

Об’їзд ділянки здійснюється за схемою.

Роботи на Личаківській виконує ТзОВ «Онур» на замовлення ЛКП «Львівавтодор».

Нагадаємо, це ремонт останньої запланованої ділянки Личаківської. Через це у Львові зміниться низка автобусних маршрутів і маршрут студентського шатл-басу.