Непослідовна опозиція на Львівщині

Дивним, оскільки завжди, за будь-якого Президента чи Кабміну, позиціонувала себе опозиційною до центральної влади. Якщо за часів Кучми чи Януковича, це ще більш-менш природньо виглядало, то опозиційність львівських патріотів до президента Ющенка важко пояснити пересічному виборцю на Львівщині.

Не менш дивні метаморфози з львівськими політиками відбуваються і після Революції Гідності. Раптово усі, хто в часи Януковича називали себе опозиціонерами і демократами, стали владою і отримали конституційну більшість в парламенті. Здавалося б, що Порошенкові буде дуже просто працювати і втілювати реформи маючи 300+ голосів у Верховній Раді. Однак склалося все навпаки. Більшість політичних сил так і не зуміли знайти себе у владі, тому знову поступово повернулись у звичний для себе опозиційний простір, де працювати не потрібно, а можна лише критикувати. З приводом, чи без!

Але в Україні опозиційність – це теж поняття відносне. Перебування політичної сили в опозиції на загальноукраїнському рівні, не означає опозиційності цієї партії на нижчих щаблях ієрархії. Це дуже добре проявляється саме в стінах Львівської облради, де провладну більшість сформував Блок Петра Порошенка разом з партіями, лідери яких нещадно критикують того ж Порошенка, але у Києві. Певний статус-кво намагаються тримати лише «Свобода», «Самопоміч» і «Батьківщина». Але і тут не все гладко. Це, зокрема, показали голосування на останній сесії облради, під час заслуховування звітів голів адміністрації та ради – Олега Синютки і Олександра Ганущина.

Регіональний лідер-2018 Олег Синютка звітував за виконання Програми соціально-економічного розвитку. Такий звіт гіпотетично міг для нього завершитись незадовільною оцінкою і висловленням недовіри. Принаймні, так закінчувались майже усі звіти губернаторів часів Януковича. Але це гіпотетично. Насправді усі розуміли, що депутатський корпус схвалить це звіт і публічно похвалить пана Синютку. Спробу зламати такий райдужний сценарій зробив депутат від «Батьківщини» – Ярослав Качмарик, запропонувавши визнати роботу Синютки в 2017 році незадовільною. Спроба була смішна, навіть для самих депутатів. У підсумку 51 голос «за» задовільну роботу і лише пан Качмарик натиснув кнопку «проти» такого рішення. «Свобода» у повному складі утрималась від голосування, таким чином, в продемонструвавши свою непослідовність. Ніби і жорстка опозиція, ніби і незадоволені представниками Порошенка на Львівщині, ніби все в регіоні зле, але сили волі натиснути кнопку «проти» не вистачило. А от в «Батьківщині» і «Самопомочі» – взагалі повний хаос і відсутність партійної дисципліни під час голосування. Регіональні представники Юлії Тимошенко або не зрозуміли, як вони мають голосувати, або їм не зовсім подобається політика партії. Один «за», один (уже згадуваний Качмарик) «проти», а решта просто вирішили не проявляти своєї позиції і не взяли участь в голосуванні. Роздвоєння партії відбулось і з адептами Садового. Троє «за» на противагу п’ятьом, які проігнорували це голосування.

Ще важче стало розбиратись у політичних розкладах обласного парламенту після звіту його голови – Олександра Ганущина. Його звіт навіть ніхто не заслухав. Питань до нього практично не було. І на табло все ті ж 51 «за» визнання його роботи задовільною. Тут, щоправда, синхронно і посполито спрацювали, як представники «Самопомочі», так і «Свободи». Перші усією фракцією відмовились від голосування. Видно, ще не забулась персональна образа на пана Ганущина за зняття Параски Дворянин з посади першого заступника голови облради. Однак, судові програші у цій справі змусили депутатів від «Самопомочі» зайняти менш радикальну позицію і вони уже не голосують «проти» Ганущина. Вони тепер просто не голосують. Другі, тобто свободівці, вирішили голові облради показати свій «оскал» і проголосували «проти» визнання його роботи позитивно. Дивне голосування дивних політиків. Проти представника БПП Синютки побоялись проголосувати, а іншому представнику Порошенка вирішили щось продемонструвати. Що саме? Важко зрозуміти. Може хтось з націоналістів спробує пояснити своїм виборцям? Але найцікавіша трансформація із затятих опозиціонерів у посібників влади трапилась із депутатами із «Батьківщини». Якщо Синютку вони самі пропонували оцінити незадовільно, то роботою пана Ганущина вони виявились максимально задоволеними. Адже, як можна пояснити 4 «за» одобрення його звіту? Тим паче, що в сесійній залі було аж цілих 5 представників цієї партії. Тобто, практично усі, хто на той момент представляв інтереси виборців «Батьківщини», одобрили роботу представника блоку такого ненависного їм Порошенка!

Замість висновку. Уже незабаром почнеться майже дворічний виборчий марафон – спочатку президента, потім парламенту, а згодом і місцевих органів влади. Виборці повинні усвідомити і зрозуміти, що дії і слова наших політиків можуть кардинально відрізнятись. І не завжди слова в’яжуться із подальшими діями. Тому оцінювати політиків потрібно за діями і вчинками, а слова політиків ретельно фільтрувати. Тоді ми не будемо, одразу ж після виборів, кричати про зраду і вимагати нової влади.