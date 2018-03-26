На Сихові відкрили міні-музей сучасної історії України

Сихівський Дитячий центр туризму, спорту та екскурсій відкрив експозицію для тих, хто цікавиться новітньою історією України. Директор центру Микола Кушнір та методисти Наталія Матіяш і Ярослава Собашко створили виставку, «Ключові етапи боротьби за незалежність України».

Більша частина експозиції присвячена революціям України, що відбувалися в період з 1990 року по сьогоднішній день. На стендах, яких наразі 9, в деталях описується кожна з них – Революція на граніті, Помаранчева Революція та Революція Гідності. Інша частина експозиції – стенди, присвячені воїнам АТО. У перспективі до стендів планують додати особисті речі АТОвців. Експонати погодилися надати родичі загиблих і тих, хто повернувся живим з війни.

Основна мета створення виставки – виховання дітей у патріотичному дусі.

«Ключовим моментом виставки вважається висвітлення життя та діяльності Героїв АТО, доля яких пов’язана з Сиховом, – каже Микола Кушнір. – Плануємо організовувати для дітей і педагогів зустрічі з родичами загиблих, уроки-екскурсії, семінари і конференції на національно-патріотичну тематику».