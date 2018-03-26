На Сихові чоловіка облили кислотою

Сьогодні, 26 березня, о 9.50 до правоохоронців надійшло повідомлення від медиків про те, що в одну з львівських лікарень доправили 47-річного львів’янина з діагнозом «опіки кислотою другого ступеня восьми процентів шкіри голови та опік очей».

Як з’ясували правоохоронці, на вулиці Чукаріна близько 9 години ранку потерпілого облив кислотою 53-річний колишній чоловік його співмешканки.

Як інформує відділ комунікації поліції Львівської області, за цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст.122 (умисне середньої тяжкості тілесне ушкодження) КК України. Санкція статті передбачає покарання – виправні роботи на строк до двох років або обмеження волі на строк до трьох років, або позбавлення волі на строк до трьох років. Триває досудове розслідування.