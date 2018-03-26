На Майорівці – аварійне відключення холодної води

Як повідомили на Гарячій лінії Львова,через аварійне відключення у зв’язку з ремонтом водопроводу орієнтовно до 18:00 залишаться без холодної води мешканці таких вулиць: Китайська, Майорівка, Медової Печери, Садівнича, Ярошинської, а також вул.Пасічної, буд. 40, 42, 45, 47, 49, 51, 53, 54, 56, 57, 58, 59, 59а, 60, 61, 62а, 63, 64, 65, 67, 68, 69, 70, 71, 71а, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80.

Нагадаємо, без гарячої води сьогодні залишилася частина мешканців Сихова.