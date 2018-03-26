На Львівщині знизився рівень захворюваності на грип

За минулий тиждень, від 19 до 25 березня, в області захворіла на грип та гострі респіраторні інфекції 10 891 особа

Це на 1 521 випадок менше, ніж за попередній тиждень. Інтенсивний показник захворюваності становить 429,2 при епідемічному порозі 601,2.

У Львові захворіло 4 160 та 4 099 осіб, інтенсивний показник на останньому тижні був 537,5 при епідпорозі 961,9. Перевищення епідемічних порогів у вікових групах не зареєстровано.

Протягом минулого тижня госпіталізовано з діагнозом ГРІ в інфекційні стаціонари області 264 особи (2,4%), у тому числі 199 дітей віком до 17 років.

Від початку епідсезону, з 02.10.17 року, в області захворіло на гострі респіраторні інфекції 268 914 осіб. Із загального числа захворілих в інфекційні стаціонари госпіталізовано 5 302 особи (1,9%).