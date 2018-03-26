Майже півтисячі осіб долучилися до «Говерляни-2018»

Майже 500 учасників здійснили цієї суботи масовий зимовий похід-сходження на найвищу вершину Український Карпат і найвищу точку України гору Говерлу. Усі учасники «Говерляни-2018», серед яких була група представників спортивного туризму з Польщі, успішно завершили сходження, маршрут якого проліг з боку селища Ворохта Івано-Франківської області ущелиною річки Прут – через Карпатський національний природний парк та урочище «Заросляк».

Цьогорічне сходження присвятили 100-річчю ЗУНР, 100-річчю від дня створення Товариства Червоного Хреста України та на вшанування пам’яті альпініста – Героя України Юрія Вербицького, відомого львівського туриста Ореста Копійчука.

Організаторами цього походу на Говерлу – справжній символ України – були Львівський туристично-альпіністський центр «Скеля» (Михайло Сидоров), Львівська обласна федерація спортивного туризму (Тарас Пахолюк) за сприяння управління фізичної культури та спорту Львівської обласної державної адміністрації, гірської рятувальної служби Львівщини, обласного лікарсько-фізкультурного диспансеру.

Після завершення походу на заключному шикуванні організатори відзначили активних учасників сходження. Зокрема, грамоти й подяки за активну та масову участь отримали спортивні туристичні осередки Львівського ТАЦ «Скеля», Жовківського району (Лука Павлюк), м. Трускавця (Ольга Мотика) та м. Соснівки Червоноградської міської ради (Павло Савчук), а також гості з Польщі на чолі з Міхалом Рачинськи та ветерани спортивного туризму зі столиці України.

Наймолодшими та найстаршими за віком учасниками сходження виявилися: Олександра Шатинська (6 років), Кирило Дунін (7 років); Юрій Маслов (81 рік, Київ), Анастасія Дольнікова (78 років, Миргород), Василь Абрамчук (77 років, Львів).

При цьому усі учасники сходження отримали іменні свідоцтва від оргкомітету зимового сходження «Говерляна-2018».