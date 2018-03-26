Дім Франка запрошує побачити Гуцульський світ Параски Плитки-Горицвіт

Творчий доробок Параски Плитки-Горицвіт складається із картин, ікон, витинанок, рукописних книг. Письменницький доробок – це 46 великих рукописних і друкованих на машинці книг по 500 сторінок кожна, а також десятки маленьких книжечок з її ілюстраціями та в саморобних палітурках. Рукописи вирізняються винятковою каліграфією.

Її називають Гомером Гуцульщини, бо вона ще й була народним філософом, письменницею, казкаркою, етнографом.

Серед книг: філософські твори, а також твори про народне життя, зокрема альбоми «Доля гуцулки» та «Доля гуцула». Крім того, вона упорядкувала словник гуцульської говірки.

Параска добре співала й грала на різних музичних інструментах, які сама виготовляла, самостійно освоїла фотографування. Фотографувала художниця довколишні краєвиди, церковні обряди, сільські будні та портрети односельчан.

«Люблю життя, бо то є відтінком усього того, що маю, – казала Параска. – Доки життя дається, трудімося, щоб не залишитися у довгах (…) Творчістю дорожу, бо то є життєвий неспокій у путі до Бога…».

Отож не пропустіть цю особливу подію – персональну виставку творів непересічної народної мисткині у #ДімФранка.

Відкриття – 30 березня, о 16.00 (вул. Івана Франка, 150)