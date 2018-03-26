Цього року тисяча бійців АТО зі Львова отримає по 100 тис. грн допомоги

2018 року, відповідно до «Програми про захист інтересів учасників антитерористичної операції», 1 000 бійців АТО зі Львова отримає одноразову матеріальну допомогу на вирішення соціально-побутових питань у розмірі 100 тис. грн. Програма діятиме у Львові до 2020 року, тому ще по 1000 бійців отримають виплати у 2019 і 2020 рр.

Прийом заяв на отримання матеріальної допомоги для вирішення соціально-побутових питань приймає Львівський центр надання послуг учасникам бойових дій, що працює на вул. Пекарській, 41, а формує черговість включення у список на отримання допомоги виключно громадська комісія із захисту інтересів учасників АТО, що діє при Центрі. Комісія формує рекомендаційний список, а рішення про його затвердження або внесення правок ухвалює виконавчий комітет Львівської міської ради.

«Місто не має змоги виділяти землю, тому допомагаємо учасникам АТО фінансово. Цю компенсацію на вирішення соціально-побутових питань бійці можуть скерувати на освіту й інші необхідні для життя речі. За час дії Програми вже 1 100 учасників АТО отримали допомогу в розмірі 100 тис. грн.», – зазначили в управлінні соціального захисту Львівської міської ради.

Зокрема, перші 100 осіб отримали виплати в грудні 2016 року. У 2017 році таку допомогу отримали, як і передбачалося, 1 000 осіб, у 2018 році – вже 159 учасників АТО.

Докладну інформацію про те, хто має право отримати одноразову допомогу у розмірі 100 тис. грн., черговість її отримання та перелік необхідних документів, які для отримання допомоги потрібно подати на розгляд громадської комісії, можна дізнатись тут (ухвала № 4520 від 23.04.2015): http://www8.city-adm.lviv.ua/inTEAM/Uhvaly.nsf/91c21bb29b2b4f47c22571340037f910/be781422add238f0c2257e430026842f?OpenDocument

Львів – єдине місто в Україні, яке надає бійцям АТО матеріальну допомогу в розмірі 100 тис. грн.