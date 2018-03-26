Частина Сихова без гарячої води
Частині Сихівського району відключили гарячу воду. Біля ринку “Шувар” стався порив теплової мережі, повідомляє Гаряча лінія міста.
Полагодити обіцяють до 18:00.
Без гарячого водопостачання такі вулиці:
вул.Антоненка-Давидовича Б – Всі будинки
вул.Антонича Б -І – Всі будинки
вул.Боднарська – Всі будинки
вул.Вернадського В – Всі будинки
вул.Полуботка П – Всі будинки
вул.Демнянська – Всі будинки
вул.Довженка О – Всі будинки
вул.Драгана М – Всі будинки
вул.Зубрівська – Всі будинки
вул.Кавалерідзе І – Всі будинки
вул.Коломийська – Всі будинки
вул.Кос-Анатольського А – Всі будинки
вул.Манастирського А – Всі будинки
вул.Морозна – Всі будинки
вул.Освицька – Всі будинки
вул.Сихівська – Всі будинки
вул.Скрипника М – Всі будинки
вул.Трильовського К – Всі будинки
вул.Хоткевича Г – Всі будинки
вул.Хуторівка – Всі будинки
просп.Червоної Калини просп – Всі будинки
вул.Чукаріна В – Всі будинки