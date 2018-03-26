Частина Сихова без гарячої води

Частині Сихівського району відключили гарячу воду. Біля ринку “Шувар” стався порив теплової мережі, повідомляє Гаряча лінія міста.

Полагодити обіцяють до 18:00.

Без гарячого водопостачання такі вулиці:

вул.Антоненка-Давидовича Б – Всі будинки

вул.Антонича Б -І – Всі будинки

вул.Боднарська – Всі будинки

вул.Вернадського В – Всі будинки

вул.Полуботка П – Всі будинки

вул.Демнянська – Всі будинки

вул.Довженка О – Всі будинки

вул.Драгана М – Всі будинки

вул.Зубрівська – Всі будинки

вул.Кавалерідзе І – Всі будинки

вул.Коломийська – Всі будинки

вул.Кос-Анатольського А – Всі будинки

вул.Манастирського А – Всі будинки

вул.Морозна – Всі будинки

вул.Освицька – Всі будинки

вул.Сихівська – Всі будинки

вул.Скрипника М – Всі будинки

вул.Трильовського К – Всі будинки

вул.Хоткевича Г – Всі будинки

вул.Хуторівка – Всі будинки

просп.Червоної Калини просп – Всі будинки

вул.Чукаріна В – Всі будинки