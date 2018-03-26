Авіакомпанія Wizz Air полетіла зі Львова в Дортмунд (фото)

А вже від сьогодні починає курсувати прямий літак між Львовом і Ґданськом

25 березня Міжнародний аеропорт Львів ім. Данила Галицького відкрив новий рейс Львів-Дортмунд авіакомпанії Wizz Air

Цей напрямок перший з чотирьох, які Wizz Air анонсував на 2018 рік. Окрім Дортмунда, заплановано польоти у Катовіце, Ґданськ і Лондон (Лутон). Про це повідомляє Міжнародний аеропорт «Львів».

З Дортмунда до Львова прибуло 164 пасажири, а відлетіло – 134. Нагадаємо, рейс на Дортмунд авіакомпанія здійснюватиме двічі на тиждень, у четвер і неділю. Приліт до Львова – о 18.30, а відліт у Дортмунд – о 19.10.

Читайте також: З аеропорту «Львів» цьогоріч відкриють низку нових авіарейсів (перелік)

А вже сьогодні Львова Wizz Air відкриває напрямок Львів – Ґданськ. Як повідомила народна депутатка Оксана Юринець, перших пасажирів із Гданська у львівському аеропорту чекають сьогодні близько обіду.

Читайте також: Ryanair повернувся в Україну: перелік маршрутів