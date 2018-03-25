З 11-го поверху гуртожитку ЛНУ впала 17-річна дівчина

Надзвичайна ситуація сталася у Львові на вул. Медової Печери 39-а. Як повідомляє Гаряча лінія міста Львова, 17-річна дівчина впала з 11 поверху. Дівчина загинула.

Обставини з’ясовують.

За цією адресою у Львові розташований гуртожиток №2 Львівського національного університет імені Івана Франка. Тут здебільшого мешкають студенти й аспіранти, які навчаються на юридичному, історичному, хімічному, філософському факультетах, а також факультеті культури та мистецтв і Правничому коледжі. Чи була дівчина студенткою ЛНУ, наразі не повідомили.