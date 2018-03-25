У скільки цього року українцям обійдеться великодній кошик

У 2018 році він подорожчав на третину порівняно з 2017

2018 року вартість великоднього кошика за середніми цінами по Україні на початок березня склала близько 506 грн. За розрахунками науковців Інституту аграрної економіки, цього року традиційні паска, яйця, домашня ковбаса, буженина, сало, вершкове масло, м’який і твердий сири, хрін та сіль обійдуться українцям на 129 грн – тобто на третину (+34,2%) – дорожче, ніж торік. Тоді мінімальний набір продуктів коштував 377 грн. Про це розповів директор Національного наукового центру «Інститут аграрної економіки», академік НААН Юрій Лупенко.

За його словами, вартість основної складової великоднього кошика – паски домашньої випічки – складе близько 80 грн за 1 кг. У магазинах і супермаркетах готова паска обійдеться дорожче, адже її ціна залежить від інгредієнтів випічки та її оздоблення.

Зростання вартості паски зумовлене двома чинниками. З одного боку, це подорожчання молока, вершкового масла, яєць та родзинок, з іншого – збільшення вартості енергоресурсів для хлібопекарських підприємств, пояснив Юрій Лупенко.

Найдорожчими складовими святкового кошика цього року традиційно будуть м’ясні продукти: домашня ковбаса (0,5 кг) – 102 грн (190-216 грн за 1 кг) та буженина (0,5 кг) – 94 грн з розрахунку 177-200 грн за 1 кг. Порівняно з 2017 роком вартість буженини збільшилася в середньому по Україні майже на 38,2%, а домашньої ковбаси – на 41,7%.

Сало (0,5 кг) обійдеться в 35 грн з розрахунку 63-105 грн за 1 кг.

Серед молочних продуктів найбільше доведеться заплатити за твердий сир (0,5 кг) – 65 грн (118-157 грн за 1 кг) та вершкове масло (0,5 кг) – 61 грн (111-173 грн за 1 кг). М’який сир (0,5 кг) обійдеться приблизно у 29 грн (54-92 грн за 1 кг).

Найдешевшими складовими будуть яйця (10 шт.) – 27 грн. (25-29 грн за десяток залежно від категорії) та хрін (250 г) – 12 грн, ціна на який лишилася на рівні минулого року – 9-14 грн.

Зважаючи на здорожчання продуктів харчування та зниження купівельної спроможності населення в поточному році українці будуть заощаджувати на дорогій частині великоднього кошику. Це стосується, зокрема, домашньої ковбаси, буженини, твердого сиру. Заощадження можуть проявитися у використанні більш дешевої продукції або у зменшенні кількості продукту у кошику, підсумував Юрій Лупенко.