Пожежа в колегії єзуїтів на Львівщині: що втрачено

Рятувальники 16 годин гасили пожежу у Хирові, що на Старосамбірщині

У суботу, 24 березня, на Львівщині, у Хирові, загорілися будівлі колегії єзуїтів. Тепер тут розташовувався оздоровчо-відпочинковий комплекс «Лаяр Палац», а у радянські часи була військова частина.

Очевидці кажуть, вдалося зберегти лише приміщення церкви та деякі приміщення першого поверху передньої частини будинку.

Натомість Хирів втратив історичну будівлю закладу отців Єзуїтів, споруджену у 1883-91 роках. Готові готельні номери на першому поверсі, серед яких номери присвячені відомим постатям з історії закладу, а також музей історії колегіуму з унікальним перекриттям з чорного дерева.

“О 13:57 до рятувальників надійшло повідомлення про пожежу в м. Хирів Старосамбірського району на вул. Богдана Хмельницького, 7 в частині недіючої триповерхової будівлі готельно-відпочинкового комплексу, площею 2100 кв. м, та в комплексі з церквою св. Миколая, площею 450 кв. м”, – повідомляє прес-служба ГУ ДСНС у Львівській області.

Поки на місце пожежі приїхали пожежники, вогонь охопив практично весь дах будівлі та купол церкви. Рятувальникам довелося оголосити “підвищений номер виклику”.

Вогонь гасили 111 рятувальників та 26 одиниць техніки.

“Гасіння пожежі ускладнювалося швидким поширенням вогню дерев’яним перекриттям будівлі та міжкімнатними перегородками, які також були виконані з горючих дерев’яних матеріалів”, – кажуть рятувальники.

Повністю ліквідувати вогонь вдалося аж сьогодні зранку, о 6:20.

Пожежа знищила дах церкви, дах будівлі готельного комплексу, міжповерхові перекриття та 3-й поверх будівлі. Постраждалих немає.

Причину займання поки що встановлюють.