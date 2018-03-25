Олег Синютка став регіональним лідером року

24 березня, в Національній опері України, у місті Києві відбулось вручення нагород загальнонаціональної програми "Людина року 2017"

Цьогоріч програма “Людина року” повернула номінацію Регіонального лідера. Серед трьох претендентів на здобуття премії – нагороду здобув голова Львівської облдержадміністрації Олег Синютка. Про це повідомила прес-служба ЛОДА.

«Це особлива мить. Це мить визнання Львівщини. У цій нагороді, насправді, праця кожного з двох з половиною мільйонів мешканців Львівщини», – зазначив Олег Синютка.

Так, окрім голови Львівської ОДА Олега Синютки, лауреатами номінації стали голова Київської ОДА Олександр Горган та голова Житомирської ОДА Ігор Гундич.

Нагадаємо, загальнонаціональна програма «Людина року» — програма, яка передбачає присудження титулу «Людина року» в Україні за професійні і суспільно значимі досягнення. Програма заснована в 1995 році.

Проект охоплює всі регіони України. Лауреатів програми визначають шляхом експертного опитування, остаточне рішення приймає Вища академічна рада програми.