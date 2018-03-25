На Львівщині пропонують запровадити «Єдине вікно» для майданівців

В області розглядають можливість запровадження «Єдиного вікна» для надання допомоги постраждалим учасникам Революції Гідності. Таку ініціативу озвучили сьогодні, 23 березня, під час зустрічі голови Львівської ОДА Олега Синютки з постраждалими майданівцями, повідомляє прес-служба ЛОДА.

«Єдине вікно» функціонуватиме на базі Львівського обласного госпіталю ветеранів війни та репресованих імені Юрія Липи, що у Винниках, та стане платформою співпраці державних органів, представників медичної, правоохоронної та соціальної сфери для надання комплексної допомоги постраждалим під час Революції Гідності.

«Дуже важливо зараз не залишатись осторонь проблем тих, хто постраждав під час Революції Гідності, відстоюючи права і свободи людини, та європейське майбутнє України», – наголосив Олег Синютка.