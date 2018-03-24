Завтра у Львові вшанують пам’ять В’ячеслава Чорновола

У Львові в неділю, 25 березня, триватимуть скорботні заходи

Керівники області та громадськість о 12:00 запалять лампадки та покладуть квіти до пам’ятника Герою України в сквері біля Львівської обласної ради (вул. Винниченка, 16). Далі священнослужителі проведуть чин панахиди. Опісля відбудеться громадське віче.

В’ячеслав Максимович Чорновіл (24 грудня 1937 с. Єрки Київської області – 25 березня 1999, Бориспіль Київської області) – український політик, публіцист, літературний критик, діяч руху опору проти зросійщення та національної дискримінації українського народу, політичний в’язень СРСР. Провідник українського національно-демократичного визвольного руху кінця 1980-х – 1990-х років; Герой України (2000, посмертно). Лауреат Міжнародної журналістської премії ім. Ніколаса Томаліна (1975). Ініціатор проголошення Декларації про державний суверенітет України 16 липня 1990 р. та Акта проголошення Незалежності України 24 серпня 1991 р.