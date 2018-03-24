УКУ запрошує на вечір духовних розважань із струнним квартетом

25 березня о 18:00 у храмі Премудрості Божої-Софії відбудуться духовні розважання зі струнним квартетом у межах ораторії Йозефа Гайдна «Сім слів Спасителя на Хресті». Про це інформує «Духовна велич Львова».

Свою ораторію «Сім слів Спасителя на Хресті» австрійський композитор Йозеф Гайдн написав ще у XVIII столітті, вперше її виконали у Відні, і відтоді вона стала музичним символом Великого посту.

Цей твір наскрізь пронизаний атмосферою високих, чистих помислів та переживань, торкається вічних цінностей, і це не випадковість, а веління часу. Твір вважали одним з найпрекрасніших і композитор, і всі його сучасники.

Композитор написав «Сім слів Спасителя на Хресті» спеціально для виконання у Страсну П’ятницю під час богослужіння. За словами Гайдна, перед виконанням твору у соборі Кадіса (Іспанія), стіни й вікна церкви завішувались темним полотном, перед початком церемонії двері зачинялись. Перед кожною з семи «сонат» (частин твору) єпископ читав відповідні слова Христа й давав їм тлумачення. Тоді звучала музика. Гайдн зауважував, що написати годинний цикл із семи повільних частин таким чином, щоб музика не втомила слухача, було непростим завданням. Втім, популярність цього твору свідчить про те, що Гайдн досконало впорався із цим завданням. Цікавою особливістю твору є також те, що в оригінальній версії він не містить хорової партії — себто це була суто оркестрова музика для виконання у соборі. Згодом Гайдн зробив кілька версій цього твору, зокрема для хору з оркестром, а також для струнного квартету.

Святе Євангеліє зберегло для нас слова Ісуса Христа, які Він вимовив під час страждань на Хресті. У семи коротких фразах передано глибину Його жертви:

1 – «Отче, відпусти їм, не знають бо, що роблять» (Лк. 23:34);

2 – «Істинно кажу тобі: Сьогодні будеш зо Мною в раю» (Лк. 23:43);

3 – «Жінко, ось син Твій». А тоді й до учня мовить: «Ось Матір твоя»

(Йо. 19: 23-24);

4 – «Боже Мій, Боже Мій! Чому єси покинув Мене?» (Лк. 15: 34);

5 – Ісус, знавши, що вже все довершилось, щоб збулося Писання, проказує:

«Спраглий Я!» (Йо 19:29);

6 – «Звершилось» (Йо. 19:30);

7 – «Отче, у Твої руки віддаю духа Мого!» (Лк. 23:46).

Ці коротенькі християнські вислови надихнули не одного митця на створення духовних шедеврів, але Гайднові «Сім слів…» займають особливе місце у творчості композитора й у світовій музичній спадщині.

Духовні розважання провадитиме отець Лука Михайлович.