У Новому Роздолі мати залишила немовля в під’їзді будинку

Як інформує Головне управління Національної поліції у Львівській області, сьогодні, 24 березня, близько 06.00 у поліцію надійшла інформація про те, що в місті Новий Розділ у під’їзді одного з будинків на проспекті Шевченка виявлено новонароджену дитину.

На місці події працювала слідчо-оперативна група. Дівчинку госпіталізовано в лікарню, її стан стабільний.

Правоохоронці встановлюють обставини події та особу матері, яка покинула немовля. Вирішується питання про відкриття кримінального провадження. Усіх, хто володіє інформацією про неї, просять зателефонувати на оперативну лінію «102» або звернутися у найближчий підрозділ поліції.