У Львові відбувається фестиваль «Лемківська писанка»
У межах фестивалю відбуваються майстер – класи з писанкарства під керівництвом народних майстрів
Вчора, 23 березня, в Українському Католицькому Університеті стартував фестиваль-конкурс «Лемківська писанка». Про це повідомила прес-служба Львівської ОДА.
Другий день розпочнеться фольклорним святом в ДШНМ. Традиційно відбуватимуться круглі столи за участю наукових працівників музеїв, дослідників Лемківщини, художників, мистецтвознавців, педпрацівників ДШНМ і гостей фестивалю:
- «Народні традиції та звичаї лемків, їх розвиток у сучасній культурі та побуті»;
- «Лемки в етнокультурному просторі України»;
- «Великодні традиції та закодоване письмо лемківської писанки»;
- «Творчість Богдана – Ігора Антонича та її контексти»
В останній день фестивалю учасники спільно з парафіянами Лемківської церкви , що у Музеї народної архітектури та побуту ім. Климентія Шептицького у Львові, візьмуть участь в урочистому Богослужінні.