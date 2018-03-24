У Львові відбувається фестиваль «Лемківська писанка»

У межах фестивалю  відбуваються майстер – класи з писанкарства під керівництвом народних майстрів
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Вчора, 23 березня, в Українському Католицькому Університеті  стартував фестиваль-конкурс «Лемківська писанка». Про це повідомила прес-служба Львівської ОДА.

Другий день розпочнеться фольклорним святом в  ДШНМ. Традиційно відбуватимуться круглі столи за участю наукових працівників музеїв, дослідників Лемківщини, художників, мистецтвознавців, педпрацівників ДШНМ і гостей фестивалю:

  • «Народні традиції та звичаї лемків, їх розвиток у сучасній культурі та побуті»;
  • «Лемки в етнокультурному просторі України»;
  • «Великодні традиції та закодоване письмо лемківської писанки»;
  • «Творчість Богдана – Ігора  Антонича та її контексти»

В останній день фестивалю  учасники спільно з парафіянами Лемківської церкви , що у Музеї народної архітектури та побуту ім. Климентія Шептицького у  Львові, візьмуть участь в  урочистому  Богослужінні.