У Львові відбувається фестиваль «Лемківська писанка»

У межах фестивалю відбуваються майстер – класи з писанкарства під керівництвом народних майстрів

Вчора, 23 березня, в Українському Католицькому Університеті стартував фестиваль-конкурс «Лемківська писанка». Про це повідомила прес-служба Львівської ОДА.

Другий день розпочнеться фольклорним святом в ДШНМ. Традиційно відбуватимуться круглі столи за участю наукових працівників музеїв, дослідників Лемківщини, художників, мистецтвознавців, педпрацівників ДШНМ і гостей фестивалю:

«Народні традиції та звичаї лемків, їх розвиток у сучасній культурі та побуті»;

«Лемки в етнокультурному просторі України»;

«Великодні традиції та закодоване письмо лемківської писанки»;

«Творчість Богдана – Ігора Антонича та її контексти»

В останній день фестивалю учасники спільно з парафіянами Лемківської церкви , що у Музеї народної архітектури та побуту ім. Климентія Шептицького у Львові, візьмуть участь в урочистому Богослужінні.