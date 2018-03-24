У Львові навчатимуть гаївок

Майстер-клас «Заведімо гаївочку» відбудеться 28 березня о 17.00 за адресою: м. Львів, вул. Зелена, 25 (сімейний інноваційний простір «Як Вдома»).

«Для того, щоб дізнатися, скільки років гаївкам, як одягатися, щоб виводити веселі весняні хороводи, а також мати чудову нагоду вивчити давні пісні разом із жвавими рухами під живий музичний супровід, щоб потім весело провести Великодні свята зі своїми рідними та друзями, запрошуємо на майстер-клас «Заведімо гаївочку», – запрошують організатори.

До участі запрошують дітей, батьків і діток з батьками.

Реєстрація за посиланням: https://goo.gl/forms/6Nrm6AjPS2AKxKbT2

Деталі: facebook.com/events/1845960495449409/