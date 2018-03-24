У центрі Львова на жінку впала брила льоду

Як повідомили на «Гарячій лінії міста», сьогодні на пл. Ринок, 14 з даху будинку впала брила льоду. Жінка, 38 років, отримала гематому потиличної ділянки. Від госпіталізації постраждала відмовилась.

У міській раді нагадують, вдень синоптики прогнозують у Львові плюсову температуру повітря, тому з дахів будівель можуть спадати залишки снігу, а також бурульки. Працівники ЛКП знімають цей сніг, проте якщо його неможливо зняти, то обгороджують небезпечні ділянки. Мерія закликає містян бути обачними і не ходити близько до будинків, а також переходити лише у спеціально відведених місцях.

«Через температурні перепади, на дахах будівель утворюються нагромадження снігу та бурульки. Танучи, вони можуть ламатися і падати, і цим становити небезпеку для пішоходів. Особливу небезпеку вони становлять у старих кварталах міста, де тротуари безпосередньо прилягають до будинків. Тому закликаємо мешканців міста бути обережними», – наголошують в управлінні з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення ЛМР.

Зокрема, щоб вберегтися від падіння снігу з дахів чи бурульок, містянам радять дотримуватись основних правил безпеки:

– проходячи повз будинки чи високі дерева, необхідно впевнитись у відсутності загрози падіння скупчень снігу чи льодових наростів;

– не ходити під дахом будівель та інших споруд, а також під балконами, обираючи найбільш безпечний маршрут руху вулицями міста;

– не заходити за межі встановлених огорож, а в місцях їх відсутності самому звертати увагу на наявність небезпечних утворень з криги і снігу на дахах будинків та оминати їх;

– власникам автотранспорту не слід припарковувати свої машини біля будинків;

– обов’язково попереджати дітей про небезпеку падіння снігу та бурульок.