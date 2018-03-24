Правоохоронці затримали причетного до вбивства двох юнаків на Львівщині

Нагадаємо, тіла двох хлопців з ножовими пораненнями виявили в будинку на Стрийщині

Як інформує Головне управління Національної поліції у Львівській області, на Львівщині поліцейські затримали зловмисника, причетного до вбивства двох молодих людей.

Нагадаємо, 23 березня до поліції надійшло повідомлення про те, що в будинку 65-річного мешканця одного з сіл Стрийського району виявлено тіла двох юнаків з ножовими пораненнями.

Слідчо-оперативна група Стрийського відділу поліції, виїхавши на місце події, з’ясувала, що один із померлих, 22-річний мешканець району, напередодні приїхав у гості до дідуся та бабці разом зі своїм 18-річним приятелем.

За фактом було відкрите кримінальне провадження за ч.2 ст.115 Кримінального кодексу України (умисне вбивство). Скоєння цього злочину карається позбавленням волі на строк від десяти до п’ятнадцяти років або довічним позбавленням волі.

Поліцейські встановили особу зловмисника, причетного до вбивства двох молодих людей. Ним виявився 44-річний місцевий мешканець, батько старшого з них.

Чоловіка затримали в порядку ст.208 Кримінально-процесуального кодексу України. Невдовзі суд обере для нього міру запобіжного заходу. Триває досудове розслідування.