Погода на вихідні

У суботу та неділю на Львівщині збережеться ожеледиця

Сьогодні, 24 березня, синоптики прогнозують день без опадів, вітер південно-східний, 5-10 м/с. Удень

температура повітря підніметься 3-5° тепла.

У неділю, 25 березня, буде трохи хмарно, хоча істотних опадів не передбачають. Вночі та вранці на дорогах слід очікувати ожеледицю. Буде трохи вітряно – 5-10 м/с. Температура повітря вночі 5-10° морозу, вдень 5-10° тепла.

А вже у понеділок трохи потеплішає – вночі 2-7° морозу, вдень 6-11° тепла.Без опадів, вітер змінних напрямків – 3-8 м/с.

Нагадаємо, раніше львівські синоптики розповіли, що найближчими днями справжньої весни у Львові очікувати не варто. Температура повітря підвищуватиметься, але поступово.