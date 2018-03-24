Поблизу Стрия селяни перекрили пішохідний перехід

Як повідомили у Патрульній поліції Львова, акцію протесту влаштували 40 людей із сіл Ходовичі, Піщани, Малі та Великі Угольні, Бережниці.

Так вони хотіли привернути увагу до критичного стану дороги та моста в аварійному стані. За словами людей на ситуацію ніхто не реагує, тому вони вдалися до такого кроку.

Спочатку поліції вдалось домовитись, щоб люди зійшли з дороги на 5 хвилин, аби зменшити затор. А згодом люди таки зовсім завершили акцію, що загалом тривала півгодини.