На “Смільниці” затримали контрабанду бурштину (фото, відео)

Учора на ПП “Смільниця”, що на Старосамбірщині, прикордонники Мостиського загону затримали чоловіка, який намагався перетнути кордон із великою кількістю бурштину в автомобілі.

«Спільна оглядова група виявила приховане «сонячне» каміння у подвійній стелі та саморобному люку над сидінням водія. Кермував мікроавтобусом «Мерседес» громадянин України, місцевий мешканець. На цей час у автомобілі знайшли майже 17 поліетиленових пакетів з бурштином, вага кожного приблизно 6-7 кілограмів», – повідомили у прес-службі Західного регіонального управління Держприкордонслужби України.

Загалом нарахували більш ніж 148 кг бурштину.