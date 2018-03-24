Львів’ян закликають долучитися сьогодні до «Години Землі 2018»

Мільйони людей щороку долучаються до Години Землі. Це міжнародна кампанія, ініційована Всесвітнім фондом природи WWF, під час якої люди та організації о 20:30 на одну годину символічно вимикають зайве освітлення й електроприлади, щоб об’єднатися та показати готовність до дій заради майбутнього планети. Львів також долучиться до цієї ініціативи, ввечері буде вимкнено освітлення важливих будівель міста.

«Ми закликаємо, аби кожен долучився у свій спосіб, як зможе: чи впродовж тижня взяв участь в одному з заходів, чи вимкнув світло. У Львові з 20.30 до 21.30 згаснуть шість великих об’єктів, які завжди підсвічують. Мова де про Ратушу, Собор Юра, вежу на Високому замку, а також три великі церкви – костел Івана Хрестителя, церква Миколая і Катедра.

Також я звертаюсь і закликаю кожному зробити невеличкий крок: вимкнути освітлення в офісі, квартирі чи іншій локації. Питання стоїть не в тому, зробити це чи не зробити, питання стоїть у тому, що воно нам дасть. А насправді воно дає нам змогу зберегти ресурси, а також показати – у нас є розуміння, що природу потрібно берегти», – зазначив заступник міського голови Львова з питань розвитку Андрій Москаленко.

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Довідка. Година Землі – це всесвітній природоохоронний рух, ініційований Всесвітнім фондом природи WWF. Вимкнення світла на годину не має на меті прямої економії енергії. Це символічна дія, яка повинна привернути увагу людей, організацій, бізнесу, країн до екологічних проблем планети та об’єднати їх для вирішення цих проблем. Ефект кампанії більш фундаментальний і довгостроковий, ніж одноразове заощадження енергії – це зміна звичок мільйонів людей, зміщення акцентів із суспільства споживання до суспільства, яке живе в гармонії з природою, це економія природних ресурсів щодня, а не впродовж однієї години на рік.

Окрім того, Година Землі щороку спрямовує зусилля на нову природоохоронну тему – боротьбу зі зміною клімату, забрудненням, збереження рік та лісів, «зелений» спосіб життя тощо.

Година Землі була започаткована в Сіднеї у 2007 році, коли 2 мільйони людей вимкнули світло у своїх домівках. У 2008 році вже понад 50 млн людей у всьому світі долучилися до Години Землі. У 2009 та 2010 роках Година Землі охопила понад 4500 міст у 128 країнах світу на всіх континентах. Минулий 2017 рік побив усі рекорди – до кампанії приєдналися понад 7000 міст у 187 країнах. За ці роки в рамках Години Землі по всьому світі було втілено тисячі природоохоронних ініціатив. Україна підтримує кампанію 10-й рік поспіль. У 2017 році до Години Землі приєдналися понад 50 міст і містечок України.

Всесвітній фонд природи (WWF) – це одна з найбільших та найповажніших незалежних природоохоронних організацій, представництва якої діють у понад 100 країнах за підтримки більш ніж 5 млн людей по всьому світу. Місія Всесвітнього фонду природи – зупинити деградацію природного середовища планети та побудувати майбутнє, в якому людство житиме в гармонії з природою. Цього можна досягти шляхом збереження біологічного різноманіття світу, сталого використання природних ресурсів, зменшення рівня забрудненості довкілля та марнотратного споживання.

Вимкни завтра світло на 60 хв – приєднайся до ініціативи «Година Землі 2018»