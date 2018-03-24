Флюорографія – застарілий метод, – Супрун

Зокрема йдеться про флюорографічні обстеження, які масово проводили у радянській системі охорони здоров’я, начебто з метою зупинити туберкульоз.

«По-перше, флюорографія дозволяє виявити тільки розвинуті форми захворювання. На ранній стадії хвороба не призводить зміни в легенях, тому навіть якщо пацієнт вже інфікований, флюорографія цього не покаже. По-друге, флюорографічні обстеження часто оминають саме тих людей, хто найбільше ризикує захворіти – пацієнтів з незабезпечених та вразливих груп населення», – пояснила Супрун.

Власне, саме через це туберкульоз виявляють на пізніх стадіях, коли шансів одужати майже нема.

Щороку в Україні від туберкульозу помирає 4000 пацієнтів, хоча держава закуповує необхідні ліки.

«У Операційному керівництві з активного скринінгу на туберкульоз ВООЗ радить застосовувати систематичний скринінг серед груп високого ризику», – сказала Супрун.

Чиновниця розповіла, що у цивілізованих країнах на огляді у сімейного лікаря пацієнт заповнює анкету, яка містить запитання, що можуть визначити можливість захворювання. Відповідно, якщо лікар бачить потребу, то пропонує людина зробити аналіз мокротиння. Результат вже за дві години покаже, чи є в організмі збудник хвороби.

Така схема, на думку Супрун, допоможе краще контролювати та лікувати туберкульоз.