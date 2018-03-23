Від початку року з вини водіїв маршруток трапилося майже 30 ДТП

У 27 з них порушення призвели до ДТП. Найчастіше ця категорія водіїв порушує правила проїзду перехресть та проїзд на заборонений сигнал світлофора. Про це інформує Патрульна поліція Львівської області.

Патрульні зауважують, що в разі зупинки маршрутки за порушення ПДР пасажири часто починають конфліктувати з інспекторами, мовляв, навіщо зупиняєте громадський транспорт. Тому патрульні запровадили алгоритм розгляду таких справ, аби не затримувати людей. Інспектори перевіряють документи водія та переносять розгляд справи про вчинене адміністративне правопорушення на кінцеву зупинку.

Управління патрульної поліції закликало мешканців Львова з розумінням ставитися до таких ситуацій. А водіям маршрутних транспортних засобів порадило дотримуватися ПДР.