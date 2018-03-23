Великодній ярмарок у Львові запрацює з 4 квітня

Сьогодні, 23 березня, виконавчий комітет ЛМР прийняв рішення «Про організацію та проведення Великоднього ярмарку на просп. Свободи»

Ярмарок триватиме з 4 квітня до 13 травня на проспекті Свободи (від Львівського національного академічного театру опери та балету ім. С. Крушельницької до пам’ятника Т. Шевченку).

«Ми пропонуємо організувати з 4 квітня по 13 травня проведення Великоднього ярмарку на проспекті Свободи. Ми проводили відкритий конкурс. Була одна пропозиція ТзОВ «Львівські ярмарки». Вони представили всі свої напрацювання: проводитимуть багато соціальних заходів, буде Великодній сніданок. Вони беруть під опіку Центр опіки сирітства при Українській Греко-Католицькій Церкві. У Страсний тиждень не продаватимуть слабоалкогольних напоїв та м’ясних страв», – розповіла директор департаменту економічного розвитку Ірина Кулинич.

Згідно з рішенням виконкому, встановлено режим роботи Великоднього ярмарку: у робочі дні – з 11.00 до 22.00, у святкові та вихідні дні – з 10.00 до 23.00.