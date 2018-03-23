В неділю на Сихові перекриватимуть рух транспорту через Хресну ходу

У неділю, 25 березня, вулицями Львова (Сихів) пройде молитовна Хресна Дорога, яку організовує парафія храму Різдва Пресвятої Богородиці Української Греко-Католицької Церкви. За маршрутом Хресної дороги з 16.00 до 18.00 год. ситуативно перекриють рух транспорту, повідомляє прес-служба ЛМР.

Захід розпочнеться о 16.00 год. біля храму Різдва Пресвятої Богородиці (пр. Червоної Калини, 70) та пройде за маршрутом: просп. Червоної Калини, 70 (храм Різдва Пресвятої Богородиці) – просп. Червоної Калини, 76-а (розворот навпроти комунальної 4-ї міської поліклініки) – просп. Червоної Калини (непарна сторона, додаткова смуга руху) – просп. Червоної Калини, 36-а (розворот навпроти ТЦ «Шувар») – просп. Червоної Калини (парна сторона) – просп. Червоної Калини, 70 (храм Різдва Пресвятої Богородиці). Триватиме захід до 18.00 год.

Львівська міська рада просить усіх з розумінням поставитись до ситуації та не паркувати автомобілі вздовж маршруту ходи, аби не створювати тимчасових незручностей та перешкод.