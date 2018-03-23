У Завидовичах на Городоччині створять сучасний центр культури, дозвілля і мистецтв

Проект, замовником якого виступає Городоцька РДА, переміг у конкурсі проектів регіонального розвитку, які можуть реалізовувати за кошти держбюджету, отримані від Європейського Союзу

Про це інформує Городоцька районна державна адміністрація. Відтак уже цього року розпочнуть реалізацію проекту «Створення сучасного центру культури, дозвілля і мистецтв Великолюбінської ОТГ Городоцького району Львівської області» на загальну суму 14 223, 133 тис. грн. Розробниками виступають Городоцька РДА та Великолюбінська ОТГ.

У кошторис видатків закладено виготовлення проектно-кошторисної документації ліцензованою організацією, реконструкція Народного дому в с. Завидовичі Городоцького району під центр культури, дозвілля та мистецтв, закупівля для семи студій комплектів обладнання та проведення навчання працівників.

Заплановано реконструювати 9 приміщень та облаштувати мансардний поверх на горищі з 2 приміщеннями.

На першому поверсі буде розміщено вокальну студію, запроектована потужність якої – 10 навчальних місць. Театральну студію та студію образотворчого мистецтва, що спроектовані для суміжного використання в одному приміщенні, яке також може бути використаним як виставкова зала; запроектована потужність – 35 посадкових місць для театральної студії та 35 навчальних місць для студії образотворчого мистецтва. Хореографічна студія буде розміщена в окремому приміщенні. ЇЇ запроектована потужність – 40 навчальних місць. Сучасний центр міститиме й інтернет-кафе й електронну бібліотеку, що спроектовані для суміжного використання в одному приміщенні на 10 навчальних місць. Також буде облаштовано 1 адмінприміщення, 2 технічних приміщень та 2 санвузли.

На мандсардному поверсі, згідно з проектом, розмістять кіностудію на 35 місць. Музична студія, на 10 навчальних місць, буде розміщена в окремому приміщенні.

Усі роботи виконують відповідно до проектно-кошторисної документації.

Відповідно до програми буде закуплено й сучасне обладнання для усіх кабінетів:мікшер, підсилювач, колонки, мікрофони, ноутбуки, програмне забезпечення для звукозапису; для класу образотворчого мистецтва: мольберти, 3D-принтер, парти, що мають змінний кут нахилу робочої поверхні. Для музичного класу – акустичну гітару, електронну гітару, саксофон, синтезатор, електронні барабани. Для хореографічної студії: підвісні дзеркала, станки для хореографії, комплект світлового обладнання, фортепіано. Для кіностудії: кінопроектор, екран, комплект звукового обладнання, відеокамеру тощо.

Зазначимо, 2017 року Городоцька райдержадміністрація стала замовником двох проектів для участі у конкурсі проектів регіонального розвитку, які можуть реалізовувати за кошти державного бюджету, отримані від Європейського Союзу:«Створення сучасного центру культури, дозвілля і мистецтв Великолюбінської ОТГ Городоцького району Львівської області» та «Створення першого в сільській місцевості сучасного соціально-культурного комплексу у с. Дроздовичі Городоцького району Львівської області». Проте перемогу здобув лише проект Великолюбінської ОТГ.