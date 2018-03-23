У Завидовичах на Городоччині створять сучасний центр культури, дозвілля і мистецтв
Про це інформує Городоцька районна державна адміністрація. Відтак уже цього року розпочнуть реалізацію проекту «Створення сучасного центру культури, дозвілля і мистецтв Великолюбінської ОТГ Городоцького району Львівської області» на загальну суму 14 223, 133 тис. грн. Розробниками виступають Городоцька РДА та Великолюбінська ОТГ.
У кошторис видатків закладено виготовлення проектно-кошторисної документації ліцензованою організацією, реконструкція Народного дому в с. Завидовичі Городоцького району під центр культури, дозвілля та мистецтв, закупівля для семи студій комплектів обладнання та проведення навчання працівників.
Заплановано реконструювати 9 приміщень та облаштувати мансардний поверх на горищі з 2 приміщеннями.
На першому поверсі буде розміщено вокальну студію, запроектована потужність якої – 10 навчальних місць. Театральну студію та студію образотворчого мистецтва, що спроектовані для суміжного використання в одному приміщенні, яке також може бути використаним як виставкова зала; запроектована потужність – 35 посадкових місць для театральної студії та 35 навчальних місць для студії образотворчого мистецтва. Хореографічна студія буде розміщена в окремому приміщенні. ЇЇ запроектована потужність – 40 навчальних місць. Сучасний центр міститиме й інтернет-кафе й електронну бібліотеку, що спроектовані для суміжного використання в одному приміщенні на 10 навчальних місць. Також буде облаштовано 1 адмінприміщення, 2 технічних приміщень та 2 санвузли.
На мандсардному поверсі, згідно з проектом, розмістять кіностудію на 35 місць. Музична студія, на 10 навчальних місць, буде розміщена в окремому приміщенні.
Усі роботи виконують відповідно до проектно-кошторисної документації.
Відповідно до програми буде закуплено й сучасне обладнання для усіх кабінетів:мікшер, підсилювач, колонки, мікрофони, ноутбуки, програмне забезпечення для звукозапису; для класу образотворчого мистецтва: мольберти, 3D-принтер, парти, що мають змінний кут нахилу робочої поверхні. Для музичного класу – акустичну гітару, електронну гітару, саксофон, синтезатор, електронні барабани. Для хореографічної студії: підвісні дзеркала, станки для хореографії, комплект світлового обладнання, фортепіано. Для кіностудії: кінопроектор, екран, комплект звукового обладнання, відеокамеру тощо.
Зазначимо, 2017 року Городоцька райдержадміністрація стала замовником двох проектів для участі у конкурсі проектів регіонального розвитку, які можуть реалізовувати за кошти державного бюджету, отримані від Європейського Союзу:«Створення сучасного центру культури, дозвілля і мистецтв Великолюбінської ОТГ Городоцького району Львівської області» та «Створення першого в сільській місцевості сучасного соціально-культурного комплексу у с. Дроздовичі Городоцького району Львівської області». Проте перемогу здобув лише проект Великолюбінської ОТГ.