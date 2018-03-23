У Яворівському районі під час гасіння пожежі виявили тіло чоловіка (фото)

22 березня о 09:21 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про пожежу в с. Колониці Яворівського району. Пожежа виникла в цегляній літній кухні, розміром 5×10 м.

На місце події скерували пожежно-рятувальний підрозділ 54 ДПРП селища Немирів. Прибувши на місце події, вогнеборці приступили до ліквідації займання. Під час проведення розвідки пожежі в будівлі було виявлено тіло брата власника, 1972 року народження.

Як інформує Головне управління ДСНС України у Львівській області, о 09:55 вогнеборцям вдалося локалізувати, а о 10:00 – ліквідувати пожежу. Вогнем знищено речі домашнього вжитку на площі 20 кв.м.

Обставини події та причину виникнення пожежі встановлюють.