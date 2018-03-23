У Львові вручили подяки працівникам СБУ

Учасників заходу привітав міський голова Львова Андрій Садовий. Відтак за досягнення вагомих результатів в оперативно-службовій діяльності та з нагоди 26-ї річниці створення Служби безпеки України подяками нагороджено:

майор Кириченко Олександр Олександрович – старший оперуповноважений в особливо важливих справах Управління Служби безпеки України у Львівській області

старший лейтенант Давидович Артем Ігорович – оперуповноважений з розшуку Управління Служби безпеки України у Львівській області

лейтенант Кот Назарій Михайлович – оперуповноважений Управління Служби безпеки України у Львівській області.

Кожен, хто отримав нагороду від міського голови, також матиме матеріальну допомогу в розмір 3 тис грн.

Довідка. В Управлінні СБ України у Львівській області проходять службу 315 осіб, які є учасниками бойових дій. За час проведення антитерористичної операції 47 співробітників Управління СБ України у Львівській області нагороджені відомчими заохочувальними відзнаками СБ України, в тому числі вогнепальною зброєю.