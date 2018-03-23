У Львові визначили суми штрафів за пошкодження пам’яток архітектури

Відповідно до ухваленого рішення, до юридичних осіб застосовуватимуть фінансові санкції за вчинені правопорушення законодавства про охорону культурної спадщини. Розмір штрафів становитиме від 1 700 грн до 170 тис. грн.

«Штрафні санкції на юридичних осіб планують накладати за такі порушення: проведення будь-яких незаконних робіт, що можуть завдати шкоди пам’ятці; недодержання вимог щодо захисту, збереження і утримання пам’ятки; неподання або несвоєчасне подання інформації про виявлення об’єкту культурної спадщини при проведенні будівельних робіт та за ухилення власника пам’ятки від укладання охоронного договору», – розповіла Лілія Онищенко, начальник управління охорони історичного середовища ЛМР.

До рішення розробили додатки – Порядок оформлення документів щодо застосування фінансових санкцій за порушення законодавства про охорону культурної спадщини, Акт про вчинення порушення законодавства про охорону культурної спадщини і журнал обліку постанов про накладення фінансових санкцій за порушення законодавства про охорону культурної спадщини.

Розмір штрафів становитиме від 1 700 грн до 170 тис. грн. Їх накладатимуть тільки на юридичних, а не фізичних осіб, і лише за правопорушення законодавства на пам’ятках архітектури. Щодо порушень, які вчиняють фізичні особи, то штрафи виписуватимуть відповідно до адміністративного кодексу, – додала Лілія Онищенко.

За словами Гелени Пайонкевич, директора юридичного департаменту ЛМР, розгляд правопорушень законодавства на об’єктах культурної спадщини здійснюватиме адміністративна комісія, створена виконавчим комітетом ЛМР.

«Є адміністративна комісія, яка створена виконавчим комітетом, під головування Андрія Москаленка, заступника міського голови Львова. Туди входять юристи, представники управління охорони історичного середовища. Вони по кожному конкретному випадку прийматимуть рішення. Адже ми розуміємо, що хтось випадково може пошкодити якийсь елемент, а хтось цинічно завдає шкоди пам’ятці культурної спадщини», – зазначила Гелена Пайонкевич.

Андрій Москаленко, заступника міського голови Львова з питань розвитку, запропонував для максимальної прозорості у висвітленні роботи комісії проводити онлайн-трансляції її засідань.

Нагадаємо, 2 березня, виконавчий комітет ЛМР затвердив рішення «Про створення адміністративної комісії при виконавчому комітеті ЛМР».

Склад адміністративної комісії:

А. Москаленко – заступник міського голови з питань розвитку, голова комісії;

І. Маруняк – директор департаменту житлового господарства та інфраструктури, заступник голови комісії;

О. Хандин – начальник відділу охорони та використання об’єктів культурної спадщини управління охорони історичного середовища, відповідальний секретар комісії.

Члени комісії:

Г. Пайонкевич – директор юридичного департаменту;

Л. Онищенко-Швець – начальник управління охорони історичного середовища;

А. Зозуля – голова Галицької районної адміністрації;

І. Джурик – в.о. голови Залізничної районної адміністрації;

І. Лозинський – голова Личаківської районної адміністрації;

Г. Гладяк – голова Сихівської районної адміністрації;

О. Тимчишин – в. о. голови Франківської районної адміністрації;

Н. Банах – голова Шевченківської районної адміністрації.

Адміністративна комісія розглядатиме виключно адміністративні спори про адміністративні правопорушення законодавства про охорону історичної спадщини, а саме справи про адміністративні правопорушення, які передбачені ст. 92 Кодексом України про адміністративні правопорушення.